Fomaz en l’Africa – nov appel per donaziuns

Oz, 9:34

SDA / Onna Riedi

Per cumbatter il fomaz en l’Africa lantscha la Chadaina da Fortuna in nov appel per donaziuns. Ils 17,8 milliuns francs che la Chadaina da Fortuna ha enfin uss rimnà na tanschan betg per realisar tut ils projects necessaris per cumbatter il fomaz en l’Africa.