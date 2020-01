Il segund di dal WEF han la presidenta da la cumissiun da l'UE ed il prinzi da la Gronda Britannia pledà per la protecziun dal clima a Tavau. Ma er il president american Donald Trump, ha avant che partir anc tegnì ina conferenza da medias ed appellà a l'UE da far ina cunvegna da commerzi liber.

Er Von der Leyen e prinzi Charles fan appels per il clima

Il segund di dal WEF ha era prinzi Charles da la Gronda Britannia appellà als gronds da l'economia da vesair la midada dal clima sco schanza per realisar ina economia persistenta. A l'entschatta dal nov decenni dettia uss la pussaivladad da stgaffir novas plazzas da lavur en connex cun la midada dal clima. Il 2020 saja l'onn per schliaziuns ed acziuns, ha il prinzi da la Gronda Britannia ditg.

Europa cun rolla da piunier

La presidenta da la cumissiun da l'UE ha accentuà en ses pled a Tavau la mesemna, che l'Europa haja ina rolla da piunier quai che pertutgia la protecziun dal clima. Uschia saja l'Europa grazia al «Green Deal», ch'ella ha stumplà, sco emprim continent sin via da realisar ina neutralitat al clima areguard las emissiuns da CO2. Per cuntanscher quai, saja uss da far tut il pussaivel, ha Von der Leyen accentuà.

Il «Green Deal» prevesa che l'UE è fin il 2050 neutrala al clima – vul dir, che l'UE producescha lura praticamain nagin CO2 pli.

Trump fa squitsch sin l'Uniun europeica

Il president american Donald Trump vul uss, tenor atgnas indicaziuns, sa concentrar sin las tractativas cun l'Uniun europeica. El haja l'emprim vulì terminar la cunvegna parziala cun la China, avant che s'occupar da l'Europa, ha Trump ditg davant las medias a Tavau avant che partir vers la plazza aviatica da Turitg ed enavos a Washington.

Senza ina nova cunvegna cun la regenza americana, smanatschian dazis fitg auts sin imports d'autos ed autra rauba ord l'Europa. Senza ina cunvegna stoppian ils Stadis Unids agir, ha Trump ditg. Ils stadis da l'Uniun Europeica exporteschian numnadamain bler dapli en ils Stadis Unids che il cuntrari.

Von der Leyen optimistica

En in discurs cun l'agentura da pressa da la Germania DPA, è la presidenta da la cumissiun da l'UE s'exprimida a moda optimistica. L'UE saja gia bainbaud pronta da pudair suttascriver ina cunvegna da commerzi liber cun ils Stadis Unids, uschia ch'ins possia evitar ils dazis da multa. Von der Leyen ha accentuà, ch'i saja uss da contractar, discutar ils fatgs, serrar giu las contractivas e lura da suttascriver ina cunvegna.

