Sgols e trens pudessan crudar or en ils proxims dis.

Il persunal da l'Air France ha annunzià da far chauma la mesemna e la sonda.

Cun la chauma vulan els cuntanscher in augment da la paglia.

Er la viafier statala ha annunzià ina chauma che cumenza il glindesdi saira.

La viafier statala fa encunter a las refurmas che Emmanuel Macron ha planisà.

Ils pilots ed auter persunal da la societad aviatica Air France vulan 6% dapli paja. Perquai che l'Air France è dentant mo pronta d'augmentar la paja per 1%, planiseschan ils collavuraturs a far chauma il mardi e la sonda. Ed er ils 10 ed 11 d'avrigl ston ils passagiers da l'Air France quintar che sgols crodan or pervia d'ina chauma da persunal.

Gia il venderdi sontg aveva l'Aifranc stuì stritgar sgols pervia d'ina chauma da persunal. Tenor indicaziuns aveva uschia mintga quart sgol betg pudì partir.

Er il persunal da la viafier da chauma

Il glindesdi saira cumenza er il «cumbat da la rodaglia» cunter la refurma ch'il president franzos Emmanuel Macron planisescha tar la viafier statala SNCF. Uschia vegnan er ils trens da la SNCF a partir da las set betg pli a savair charrar pervia d'ina chauma da persunal.La chauma duai cuzzar enfin fin zercladur e pertutgar mintgamai dus dis da lavur l'emna.

Emmanuel Macron prevesa tranter auter ch'ils collavuraturs da la viafier statala perdan lur status da privilegi.

