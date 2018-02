Per ils emploiads da la viafier duain valair las medemas cundiziuns sco per tut ils Franzos.

Il president franzos Emmanuel Macron ristga cun in'ulteriura refurma la confruntaziun cun sindicats: La regenza vul refurmar la viafier statala SNCF. Ina privatisaziun dal concern na saja dentant betg planisada.

Nagin status spezial

Punct central da las refurmas èn ils privilegis dals emploiads da la SNCF. Per il mument han els in status sumegliant sco funcziunaris. Grazia a quest status na pon ils emploiads betg vegnir relaschads per motivs dal manaschi. Plinavant segirescha quel ina renta privilegiada. Uschia po in locomotivist po per exempel ir en pensiun gia cun 54 onns. Cun la refurma duain 140’000 emploiads da la viafier perder quel status spezial.

En l'avegnir duai valair las medemas cundiziuns per ils emploiads da la SNCF sco per tut ils franzos, ha ditg il primminister Edouard Philippe. La refurma saja «alarmanta».

Retard, accidents e debits

La viafier ha ina nauscha reputaziun en connex cun retard ed accidents. Plinavant ha ella debits da bunamain 50 milliardas euros e l'infrastructura è savens veglia.

