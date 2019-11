Las inquisiziuns preliminaras cunter il fundatur da Wikileaks Julian Assange, pervi da violaziun supponida vegnian sistidas. Quai ha communitgà la vicedirectura da l'autoritad da persecuziun penala svedaisa, Eva-Marie Persson.

Legenda: La vicedirectura da l'autoritad da persecuziun penala svedaisa, Eva-Marie Persson. Keystone

Per ils investigaders saja la perditga bain stada credibla, las cumprovas n'hajan dentant betg tanschì per ina sentenzia, ha ditg Persson a Stockholm. Ad Assange, ch'è il mument en Gronda Britannia en praschun, vegn renfatschà ch'el haja violà il 2010 ina dunna svedaisa. L'um da 48 onns ha dentant adina snegà las renfatschas.

En praschun en Gronda Britannia

Dapi l'avrigl è Assange en praschun en Gronda Britannia. El sto expiar in chasti da prest in onn, perquai ch'el ha cuntrafatg a sias cundiziuns da cauziun. Avant è el stà set onns en l'ambassada da l'Ecuador a Londra, per pudair evitar ch'el possia vegnir extradì a la Svezia pervi da las renfatschas da violaziun.

Stadis Unids vulan sentenziar Assange

En ils Stadis Unids è Assange plinavant tschertgà perquai ch'el ha publitgà documents secrets sin sia pagina Wikileaks, e perquai ch'el haja cuntrafatg a la lescha cunter spiunascha. Il mument è la Gronda Britannia vid examinar ina procedura d'extradiziun. En cas che Assange vegniss sentenzià en ils Stadis Unids stuess el ir per vita duranta en praschun.

Ord l'archiv:

RR novitads 15:00