La chanceliera tudestga Angela Merkel ha stuì interrumper ses viadi vers l’Argentina per l’inscunter dals G20 ed atterrar a Cologna.

La maschina da la chanceliera tudestga sto sa tschentar a Cologna pervi dad in problem tecnic.

A bord da l’aviun da la regenza tudestga era l’entir sistem da func crudà ora.

Tenor il magazin da novitads «Spiegel» vala uschè in incap en l’aviatica sco cas d’urgenza privlus. Perquai hajan ils pilots decis d’interrumper il sgol.

Tenor il pledader da la regenza Steffen Seibert prenda la chanceliera il venderdi en damaun in aviun da lingia per ir a Buenos Aires. L’inscunter suprem G20 è il venderdi e la sonda en la chapitala da l’Argentina.

Nagin inscunter tranter Trump e Putin

Il president dals Stadis Unids Donald Trump è entant arrivà a Buenos Aires.

In inscunter ch’era planisà cun il president russ Wladimir Putin, ha Trump annullà curt avant che partir per l’Argentina. Argumentà ha el sia decisiun cun il fatg che la Russia n’haja fin ussa betg dà enavos a Kiev ils schuldads e bastiments da la marina ucranaisa. La protecziun da cunfin russa aveva la dumengia passada sajettà sin ils bastiments davant la peninsla Crim e lura confiscà els.

