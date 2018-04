Tar las ultimas attatgas or da l’aria sin la citad da Duma è para era vegnì duvrà gas toxic. Tenor indicaziuns da l’organisaziun d’agid siriana, chapellinas alvas è ina bumba cun chemicalias vegnida bittada giu sur Duma. Almain 150 persunas sajan mortas, e passa 1'000 sajan vegnidas blessadas.

Era l’organisaziun d’agid UOSSM suppona ch’i haja dà in’attatga cun armas chemicas. Ella ha discurrì da passa 100 morts e passa 500 blessads. I saja vegnì rapportà da l'odur da clor. Las forzas d'agid supponan dentant ch'i saja vegnì duvrà il gas sarin.

Quai è ina da las pli terriblas attatgas chemicas en l'istorgia siriana.

Ils rapports n'han anc betg pudì vegnir verifitgads. L'organisaziun d'agid SAMS (Syrian American Medical Society) ha rapporta d'ina bumba che haja tutgà in ospital a Duma. In ulteriur'attatga haja tutgà in bajetg dasperas. Tar l'attatga sajan mortas en tut 41 persunas.

Stadis Unids examineschan, Siria dementescha

Il ministeri da l'exteriur american ha communitgà ch'els veglian examinar ils rapports. La regenza siriana ha gia duvrà gas toxic cunter si'atgna populaziun. Era la Russia che sustegna il president sirian, Baschar al-Assad portia la responsabladad.

L'agentura da novitads siriana, Sana scriva ch'ils rapports na constettian betg. Ils rebels en la citad stettian curt avant la terrada e derasian manzegnas. Tals rapports sajan be qua per franar l'armada siriana.

In represchentant da la regenza siriana ha refusà las reproschas sco farsa.

Duma è l’ultima citad sut la controlla da rebels en la regiun da Ghuta ost.

