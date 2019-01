Il parlament britannic è s’exprimì cunter ina sortida da la Gronda Britannia or da l’Uniun europeica senza ina cunvegna davart il Brexit. Il parlament ha plinavant decis che la primministra Theresa May duaja negoziar da nov tscherts detagls da la cunvegna cun l’UE.

Suenter la votaziun ha la primministra Theresa May ditg ch’i saja ussa cler ch’i dettia ina via per ina maioritad per bandunar l’UE cun ina cunvegna. May ha sustegnì la proposta da puspè negoziar cun l’UE.

Curt suenter la decisiun da la chombra dals deputads da negoziar anc ina giada davart il cunfin cun l'Irlanda, ha l'Uniun europeica tramess ina communicaziun. Ella refuseschia vinavant da midar la cunvegna davart il Brexit, ha ditg in pledader dal president dal cussegl da l'UE, Donald Tusk. Questa tenuta saja coordinada cun las regenzas dals 27 stadis commembers. La cunvegna existenta saja la meglra.

Dentant è l'UE averta da spustar il termin dal Brexit, sche quai saja necessari. Planisà è che la Gronda Britannia sorta ils 29 da mars da l’UE.

