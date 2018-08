La regenza taliana ha declerà la sonda il di naziunal da cordoli per la ceremonia da cumià per las unfrendas.

Il di dad oz è vegnì declerà sco di naziunal da cordoli per la ceremonia da commemoraziun per las unfrendas da la sballunada da la punt d'autostrada. Millis persunas èn sa radunadas en la halla da messa a Genua. Pliras famiglias han però boicottà la ceremonia. Quai per protestar cunter la regenza taliana ch'ellas fan responsabla per la disgrazia.

La notg sin dona avevan las forzas da salvament chattà 3 ulteriuras baras en in auto sut in bloc da betung. Uschia munta il dumber d'unfrendas a 41 persunas.

Mardi era in toc da radund 180 meters da la punt d'autostrada sballunà durant ina malaura. Blers vehichels eran crudads cun ella en la profunditad. La raschun n'è anc betg sclerida. En emprimas speculaziuns sminan experts ch'ina suga purtanta saja rutta.

