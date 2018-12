L'anteriur president dals Stadis unids, George Bush senior è mort. Quai ha sia famiglia communitgà questa notg. Bush aveva 94 onns. Il 41avel president dals Stadis unids è stà en uffizi dal 1989 fin il 1993.

Da ses temp d'uffizi resta cunzunt la guerra per deliberar il Kuwait en memoria, lura il mir da Berlin ch'è crudà e l'Uniun Sowjetica ch'è sa schliada. Avant è Bush senior tranter auter stà directur dal servetsch secret CIA e sut Ronald Reagan è el stà vicepresident.

Politica internaziunala commemoreschan Bush sen.

Sin l’entir mund èn ils politichers en malencurada per l’anteriur president american George H. W. Bush. Tranter auters l’anteriur schef da stadi da l’Uniun sovietica Michail Gorbatschow. Tenor lez saja Bush senior stà in vair partenari. Tenor il president american actual Donald Trump ha Bush senior inspirà generaziuns da s’engaschar per il servetsch public. Tenor l'anteriur president american Bill Clinton è l'amicizia cun Geoge Herbert Walker Bush stà in dals pli gronds reglas en sia vita.

Tenor la primministra da l’Engalterra Theresa May vegn a mancar sia sabientscha. Era la Germania vegnia a sa regurdar da las stentas da Bush senior. Tenor il president Frank Walter Steinmeier na fissia l'unificaziun da la Germania betg stada pussaivla senza George Bush Senior.

RR novitads 06:00