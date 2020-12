A Trier en Germania è in automobilist siglì en a pliras persunas en ina zona da peduns. Tenor las infurmaziuns actualas èn almain tschintg persunas mortas, tranter las unfrendas è er in uffant pitschen da nov emnas. 13 persunas sajan vegnidas blessadas. Quai ha communitgà la poliza.

Dapli indicaziuns, sco per exempel davart il motiv na possia ella dentant betg far. Tenor il president da la citad da Trier, Wolfram Leibe, sa tractia dentant dad in cas dad amoc. Sco la procura publica ha communitgà, dettia indizis per in problem psichic da l'um. El saja stà alcoholisà. Crudà en egl na saja l'um betg sco persuna privlusa. Pliras persunas sajan vegnidas blessadas grevamain. I saja memia baud per dar cleras indicaziuns. En emprima lingia stoppian ins uss dentant s'occupar da las victimas.

Igl è il pli nair di en l'istorgia da la citad dapi la segunda guerra mundiala.

Tenor la polizia n'existia nagin privel pli per la populaziun. Quella duai dentant evitar dad ir en il center da la citad ed uschia impedir las lavurs da la polizia. In grond dumber da policists e forzas d'agid èn en acziun.