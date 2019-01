Suenter l'abandun da l'energia nucleara ch'è previs sin ils 2022 en la Germania, propona la cumissiun da charvun installada da la regenza tudestga da terminar la producziun d'electricitad or da charvun fin il pli tard la fin dal 2038. Fin lura duain tut las ovras electricas da charvun esser distatgadas da la rait. La decisiun è stada quasi unanima: En il gremi da 28 persunas haja quai dà mo 1 cuntravusch, rapporta l'agentura da novitads tudestga DPA.

Concept cun mesiras da cumpensaziun

Il concept proponì prevesa mesiras da cumpensaziun. Ils stadis federativs e las regiuns pertutgadas en Germania duain survegnir sur 20 onns totalmain 40 milliardas euros. Era da mantegnair il «Hambacher Forst» è para stà in argument. En il rapport final scriva la cumissiun ch'i saja giavischaivel da mantegnair il guaud istoric che vegn runcà successivamain dapi ils onns 90 per schlargiar il territori per explotar charvun.

Abandun en etappas

L'abandun da l'energia ord charvun duai capitar en etappas aifer quests 20 onns. Ils proxims 3 onns duai vegnir reducida la producziun d'energia cun charvun per 12,5 gigawatt (GW) – ed il 2030 duain maximalmain anc 17 GW vegnir producids (9 GW cun charvun da terra ed 8 GW charvun da crap). En tut produceschan las ovras da charvun en Germania actualmain 45 GW energia – quai è radund in terz dal basegn da l'entira Germania.

Cumissiun paritetica cun vusch consultativa

La cumissiun na po betg decider, mabain sulettamain far propostas. El consista da represchentants da l'industria, dals sindicats, d'organisaziun per l'ambient e represchentants da la scienzia. Quest abandun duai gidar la Germania da cuntanscher las finamiras naziunalas ed internaziunalas pertutgant il clima. Tranter auter da reducir l'immission da CO₂ per almain 80% cumpareglià cun il 1990.

RR novitads 08:00