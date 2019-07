In um ha derschì or in liquid inflammabel ed ha dà fieu a quel.

Tenor indicaziuns da medias saja l'attentader supponì vegnì arrestà. Sin il plaunterren ed en l'emprima auzada dal Kyoto Animation Filmstudios hajan ins chattà 12 baras, ha declerà in pledader dals pumpiers. Avant aveva la polizia gia confermà in mort. Pli tard hajan ins chattà anc ulteriuras baras en la chasa. Tenor las autoritads localas sajan almain 40 persunas blessadas, 10 da quellas grev. En tut sajan, sco medias giapunaisas rapportan, almain 70 persunas stadas en il bajetg cura ch'il fieu è rut or.

Suspectà saja en l'ospital

Ferm fim è vegnì or dal bajetg, ina part da la fatschada è naira da las flommas ch'èn vegnidas or da las fanestras. Ils pumpiers èn stads en acziun cun 35 vehichels. Suenter radund trais uras han els gì stizzà il fieu. La polizia investigheschia tenor atgnas indicaziuns anc la raschun per il fieu. Ella parta dentant dal fatg ch'i saja stà in attentat incendiar.

Maletg 1 / 3 Legenda: Tenor in pledader da la polizia haja in um derschì or in liquid inflammabel e lura dà fieu a quel. In suspectà saja vegnì arrestà, rapportan medias giapunaisas. Keystone Maletg 2 / 3 Legenda: Il bajetg da trais auzadas ha cumenzà a brischar enturn las 03:30 temp europeic, en il Giapun eri las 10:30 la bun'ura. Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: L'entira chasa da trais auzadas ha ars. Keystone

L'um suspectà d'avair commess l'attentat saja tenor l'emettur da televisiun NHK sez vegnì transportà en l'ospital. El haja derschì or in liquid sumegliant sco benzin ed haja clamà: «Vus vegnis tuts a murir!». La raschun per l'attatga sin il studio da film che producescha films sco Munto, Lucky Star e K-ON!, n'è il mument betg clera.

Chastis fitg auts per incendiament

En il Giapun èn crims da violenza rars, cumpareglià cun auters pajais. Attentats incendiars vegnan chastiads fitg aut en il pajais nua che blera glieud viva en chasas da lain. Perfin la paina da mort è pussaivla. In um che ha dà fieu il 2008 ad in distributur da video ed ha uschia mazzà 16 persunas spetga il mument sin che sia sentenzia vegnia exequida.

