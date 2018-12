Leander Albin da Tersnaus en Lumnezia è actualmain a Toulouse en Frantscha per in barat durant ses studi da pedagogia a Berna. Las dimensiuns da las demonstraziuns sco er quants che sustegnan la violenza impressiuneschan il giuven student.

I na saja betg be ina gruppa da students che demonstreschia mabain glieud da tuttas direcziuns politicas, giuven sco vegl. E tuts veglian ch'i sa midia insatge.

Il pli surstà è Leander Albin da la violenza e quants che sustegnian las gruppas che demoleschian chaussas. El haja er discurrì cun glieud pli veglia che saja er sa participada a las demonstraziuns. Ed er là saja avant maun in grond sustegn per ils protests violents.

Violenza encunter Macron e malgiustia

Sonda passada saja quai stà in pau in caos a Toulouse ed ins n'haja gnanc propi savì tgi che demonstreschia uss per tge. Per il clima, per meglras cundiziuns da lavur u simplamain cunter il stadi e la polizia. Ma en general demonstreschian blers cunter lur president Emmanuel Macron ed il sistem politic:

Macron sa deporta plitost sc'in retg, dian ins qua.

Macron haja relaschà als ritgs la taglia sin possess ed augmentia la taglia sin benzin e diesel. Quei pertutgia tuts e blers sa sentian tractads malgistamain.

In mintga di tut auter che normal

Gist plirs dis sajan crudads ora bunamain tut ils bus, trams e trens a Toulouse, uschia il giuven da 26 onns. Ins dovria lura simplamain quai ch'ins haja, sco per exempel il velo enstagl dal tram u dal bus. Las butias hajan gì avert u serrà sonda passada tut tenor situaziun sin via. Ma la glieud paria bunamain sco dad esser disada vi da talas situaziuns.

Entant saja la situaziun sa calmada in pau er a Toulouse. Sche las demonstraziuns sajan uss a fin u betg, saja grev da dir per el. La opiniuns giajan ina ord l'autra: Ils ins quintan ch'ils protests tschessan, auters quintan cun anc pli grondas demonstraziuns vers la fin da l'onn.

RR actualitad 17:00