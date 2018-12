Suenter ils cravals a Paris examinescha la regenza franzosa da proclamar il stadi d’urgenza. Quest’opziun duain il president franzos, il primminister ed il minister da l’intern discutar anc oz, dumengia. Ils demonstrants paschaivels duajan sa metter vi da la maisa da tractativas – pretendan uss las autoritads.

Tenor las ultimas cifras da las autoritads èn la sonda 133 persunas vegnidas blessadas tar ils cravals tranter ils demonstrants dal moviment «Gilets jaunes» e policists. Tranter ils blessads èn 23 persunas da las forzas da segirezza. La polizia ha arrestà 412 persunas. La dumengia a mezdi eran anc adina 378 d'ellas en arrest.

Segund mort en connex cun protests

Ils protests dals «Gilets jaunes» han chaschunà in segund mort. En la citad dad Arles è in automobilist charrà – la notg sin dumengia – en in camiun che steva airi. L’automobilist è mort. L’accident saja lià directamain al moviment «Gilets jaunes» ed a las bloccadas, ha communitgà la procuratura publica responsabla. I sa tracta dal segund accident d’auto mortal en connex cun ils protests.

Ils «Gilets jaunes» protesteschan dapi mez november en l'entira Frantscha cunter la politica da refurmas da la regenza. Ils activists installeschan bloccadas sin autostradas e punts.

RR novitads 12:00