Giustia spagnola conceda sbagl

In derschader spagnol ha il 2015 franà l'extradiziun da l'imam che vala sco chau da la cella terroristica responsabla per las attatgas da Barcelona e Cambrils.

La giustia spagnola ha concedì d'avair fatg in grond sbagl en connex cun il probabel chau da la cella terroristica en la Catalugna. In derschader haja franà il mars 2015 l'extradiziun da l'imam. Lezza giada saja il derschader stà da l'avis che l'imam na saja betg in privel grond avunda per l'urden public.

Dal temp ch'el avess stuì bandunar il pajais haja l'um derivant dal Maroc gì da seser giu in chasti pervi da commerzi cun drogas. Il derschader haja giuditgà che l'imam sa stentia per in'integraziun en la societad spagnola. Oz vala l'imam sco tirafils da las attatgas en la Catalugna cun 15 morts e passa 120 blessads.

RR novitads 09:00