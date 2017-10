Giustia spagnola investighescha cunter schef da polizia catalan

La giustia spagnola investighescha encunter il schef da polizia da la Catalugna e represchentants dal moviment da l'independenza.

Il schef da polizia ed ulteriurs suspectads sajan vegnids citads da la dretgira perquai ch'els duain avair instigà la populaziun, ha ditg in pledader da la giustia spagnola. La raschun per las investigaziuns è ina demonstraziun a l'engronda encunter la polizia spagnola a Barcelona. La polizia regiunala n'haja fatg nagut encunter ils demonstrants, uschia la renfatscha.

La regenza regiunala catalana ha da fertant communitgà ch'il schef da regenza, Carles Puigdemont dettia questa saira ina decleraziun. Quella è planisada per las 21:00 uras mesemna saira. Il presidi dal parlament catalan sa raduna en il decurs dal di per decider il termin per ina sesida plenara. En quella pudess vegnir discutà la data per declerar independenta la Catalugna.

RR novitads 14:00