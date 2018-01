Giuvna Palestinaisa vegn accusada

Ina dretgira militara en l'Israel porta plant cunter ina Palestinaisa da 16 onns. Il december era ella vegnida filmada cura ch'ella ha attatgà dus schuldads israelians.



Dasper l'attatga sin ils dus schuldads vegn la giuvna Palestinaisa Ahed Tamimi er accusada dad avair attatgà forzas da segirezza en autras chaschuns. Tenor ses advocat è la giuvna accusada en 12 puncts. Vitiers sto ella restar en fermanza tar la polizia.

Il december eran las duas dunnas vegnidas arrestadas tar in eveniment en la vischnanca Nabi Saleh. In video ch'è sa derasà spertamain en las raits mussa co che la giuvna da 16 onns, sia mamma ed in'ulteriura parenta han tschertgà la confruntaziun cun ils dus schuldads. Sisur ha la giuvna dà fridas ad ils schuldads. Ils schuldads armads han dentant strusch reagì sin l'attatga.

Provocaziun en il sang

Il video ha fatg furora en las raits socialas e per blers Palestinais è ella ina figura simbolica. Per ils Israelians è ella dentant ina provocatura che sa sco far attent sin ses acziuns. Gia avant in pèr onns steva la giuvna en il center en la rait pervia dad acziuns provocantas envers schuldads.

Ses bab è l'activist Bassem Tamini. El è avant intgins onns vegnì arrestà ed è enfin oz activ en demonstraziuns. Er sia mamma è accusada pervia da blessura corporala e pervia dad acziuns en medias socialas. A la famiglia vegn renfatscha dad instrumentalisar sia figlia.

