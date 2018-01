Patricia Kopatchinskaja, la violinista svizra ha gudagnà in Grammy ensemen cun in orchester.

Era la Svizra po sa legrar dad in Grammy. La violinista svizra-moldava, Patricia Kopatchinskaja ha gudagnà ensemen cun il «Saint Paul Chamber Orchestra» il premi per la megliera performanza da musica da chombra. La violinista da renum mundial è vegnida undrada per l'album da Schubert «Death & The Maiden». L'onn passà ha ella gudagnà il premi svizzer dal Grand Prix Music.

Kopatchinskaja è naschida il 1977 en Moldavia ed ha vivì sco emprim cun sia famiglia a Vienna. Cun 21 onns è ella vegnida a Berna nua ch'ella viva anc oz, per finir sia scolaziun al conservatori. A partir dal settember 2018 vegn ella a cumenzar sia lavur sco manadra artistica dal orchester da chombra «Camerata» a Berna per almain trais onns.

Bruno Mars grond victur als Grammy's

Il chantadur dad R&B, Bruno Mars ha gudagnà il Grammy per il meglier album da l'onn. Cun ses album «24K Magic» è el sa mess tras cunter ils rappunzs Jay-Z e Kendrick Lamar.

Mars ha gudagnà quest onn en tut sis dals premis ils pli impurtants per la musica. Er il premi per la meglra chanzun da l'onn ha el gudagnà. Cun quest premi vegn betg be undrà il chantadur mabain l'entir team da producziun che stat davos l'ovra.

Sco meglra artista nova è vegnida undrada Alessia Cara. La chantadur canadaisa è tranter auter vegnida enconuschenta cun sia chanzun da pop «Scars to Your Beautyful».

Trais Grammys per la Svizra

Enfin uss hai dà trais Grammy's per la Svizra. 1987 ha gudagnà l'arpinist Andreas Vollenweider, 1990 l'etnolog da musica Marcel Cellier e 2016 il producent dispitaivel Al Walser.

