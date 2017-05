Grezia: cunvegna cun crediturs pervia da mesiras da spargn

Oz, 11:32

Selina Chistell

Ils crediturs da la Grezia han confermà ch’els èn sa cunvegnids cun las autoritads grecas davart mesiras da spargn. Quellas duain gidar da far liber la via per ulteriur agid finanzial.