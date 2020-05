Far bogn sut cundiziuns severas

En la Grezia han tut ils 515 stabiliments da bogn organisads puspè pudì avrir sut cundiziuns severas quai tar temperaturas da fin a 40 grads. Per milli meters quadrat pon 40 persunas entrar. Ultra da quai vala ina distanza d'almain 4 meters tranter ils parasols e sut il parasol dastgan mintgamai mo duas giascheras esser plazzadas. Las bars da las rivas dastgan be vender da mangiar pachetà en e na betg vender alcohol.

Sch'ils bogns grecs na resguardan betg las reglas ston els quintar da stuair serrar per 30 dis e pajar multas da fin a 20 milli euros, ha communitgà la regenza. Enfin ussa era far bogn en la mar greca be lubì tar stabiliments da bogn betg organisads. La na vegnevan las mesiras da distanza dentant betg resguardadas.