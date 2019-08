Sin l'insla greca Samos han plirs tschients turists stuì vegnir evacuads pervia dad incendis da guaud ch'èn ruts ora pervia da la chalira permanenta. Er sche quels na sajan betg fitg gronds pericliteschian el ils hotels en la regiun dal lieu da vacanzas Pythagorio, ha ditg il burgamester da l'insla.

Ils turists sajan vegnids transportads en ina citad, che na saja betg periclitada da l'ncendi. Tenor l'agentura da novitads ANA èn pliras ulteriuras persunas ch'eran a la riva vegnidas transportadas en segirezza cun bastiments da la guardia da la costa.

En tut 56 incendis

Cunter las flommas han il pumpiers er gì da cumbatter sin la peninsla Peloponnes, sin l'insla Korfu ed en il center da la Grezia. En tut èn la sonda 56 incendis ruts ora en l'entir pajais, ha communitgà la protecziun civila la dumengia. Il privel d'incendis restia grond.

Catastrofa d'incendis avant in onn

Il fanadur avant in onn eran morts passa 100 persunas en la vischinanza dad Athen tar ina catastrofa d'incendis. En blers cas è in sa cuntegnair fauss la raschun per ils incendis: per exempel bittar davent ina cigaretta ch'arda anc, grillar en il liber u il brischar rument dad iert che fiss atgnamain scumandà durant la stad.

RR novitads 10:00