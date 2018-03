Tenor la regenza britannica èsi fitg probabel che la Russia saja responsabla per l’attatga cun tissi da gnerva sin l’anteriur spiun dubel Sergej Skripal e sia figlia. L’attatga saja vegnida fatga cun in tissi ch’il militar russ haja sviluppà, ha ditg la primministra Theresa May en il parlament.

Ubain che la Russia saja responsabla per l’attatga, ubain ch’ella haja lubì ch’il tissi arrivia en mauns esters, uschia May. L’ambassadur russ stoppia uss declerar quai. Er per il minister da l’exteriur dals Stadis Unids, Rex Tillerson, èsi fitg probabel che la Russia saja responsabla per l’attatga sin l’anteriur spiun. Tillerson pretenda consequenzas seriusas e commensuradas per ils responsabels. Cun ses agir insupportabel chaschunia la Russia caos en l’entir mund. Il pajais na resguardia betg la suveranitad dad auters pajais.

Il ministeri da l’exteriur russ ha refusà tut las renfatschas e numnà il pled da May en il parlament sco citat «numer da circus».

RR novitads 06:00