Ils 4. da mars han ins chattà Skripal (66onns) e sia figlia da 33 onns senza schientscha sin in baun en in parc en la citad pitschna Salisbury. Omadus èn anc adina en in stadi critic. Sco officier dal servetsch secret russ aveva Skripal spiunà per la Gronda Britannia e sentenzià en la Russia. Il 2010 è el vegnì relaschà en la Gronda Britannia en in'acziun da barat d'agents.