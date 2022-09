En in act simbolic ha Queen Elizabeth dà l'incumbensa a Liz Truss da furmar ina regenza. Glindesdi era la politicra conservativa vegnida elegida sco presidenta da la partida dals Tories - e cunquai er sco primministra. Suenter l'inscunter cun la Queen vegn spetgà che Liz Truss va cun ses um Hugh O'Leary en la Downing Street 10 a Londra, nua che la nova primministra tegn in pled.

Liz Truss è vegnida elegida cun 57,4% da las vuschs sco presidenta. Truss ha uschia fatg la cursa cunter Rishi Sunak - e daventa la terza dunna a la testa dal pajais suenter Theresa May e Margaret Thatcher.

Liz Truss Avrir la box Serrar la box naschida ils 26 da fanadur 1975

ha frequentà l'universitad dad Oxford

elegida l'onn 2010 en il House of Commons, la segunda chombra dal parlament britannic

dapi l'onn 2016 plirs posts sco ministra, ultimamain sco davos ministra da l'exteriur

tutga tar l'ala dretga da la partida conservativa dals Tories

Entrar en l'uffizi en in temp difficil

La dunna da 47 onns succeda a Boris Johnson, che ha demissiunà suenter plirs scandals durant ses temp d'uffizi. Sin Truss spetgan grondas sfidas: Per l'ina l'inflaziun (passa 10% il fanadur) e per l'autra las discussiuns cun l'Uniun Europeica per realisar la cunvegna da Brexit. Però dovran er defects en il sistem da sanadad ed gronds custs d'energia en il pajais l'attenziun da la regenza.

Per cumbatter la crisa economica vul Liz Truss sbassar la taglia. Uschia vul ella promover il svilup, perquai che la glieud avess lura dapli daners.

Regenza resta sceptica vers l'UE

Ils Tories èn gia dapi l'elecziun da James Cameron l'onn 2010 a la testa da la Gronda Britannia. James Cameron ha surdà las fatschentas da la regenza l'onn 2016 a Theresia May, suenter il Gea surprendent al Brexit. La cunvegna da Brexit è dentant er stada il crap da stgarpitsch per Theresa May ed l'onn 2019 surpiglia Boris Johnson il timun.

Surtut exponents sceptics vers l'UE aifer ils Tories e Boris Johnson avevan crititgà la cunvegna, surtut il status spezial da l'Irlanda dal Nord ch'è previs. La cunvegna duai evitar che l'insla vegn partida d'in cunfin «dir». Cunquai valan en l'Irlanda dal Nord vinavant leschas da l'UE.

Cun l'elecziun da Truss en dapli dispitas cun l'UE per realisar la cunvegna da Brexit probablas. Auter che Rishi Sunak è ella in'alliada da Boris Johnson e stat per in curs confruntativ envers l'UE.