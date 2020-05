En la Gronda Britannia ha il primminister Boris Johnson annunzià ina schluccada modesta da las mesiras da corona.

Il dumber da mortoris è tragic, la suffrientscha immensa.

I saja dentant tuttina reussì da franar la derasaziun dal coronavirus. Perquai possian ins ussa cumenzar cun ina schluccada modesta da las mesiras. A partir da mesemna dastgia la glieud puspè ir ina giada al di or en il liber, en il parc, far excursiuns u era sport, quai dentant mo cun persunas da la medema chasada. Viadis entaifer il pajais, per exempel tar parcs naziunals u a la costa sajan era puspè lubids.

Empè da star a chasa – nov star attent

La regla da star a chasa vegnia remplazzada cun la regla da star attent. Tgi che na po betg lavurar davent da chasa, duai puspè ir a lavurar, dentant cun resguardar las distanzas. Sche pussaivel na duain ins betg far diever dal traffic public. Il pli baud l'entschatta zercladur pon era puspè fatschentas e scolas avrir lur portas. Davent dal fanadur possian ins quintar da puspè avrir restaurants e fatschentas cun pli bler public.

Il dumber da morts confermads dal coronavirus è la dumengia creschì per 269 sin 31'855. En il Reginavel Unì èn ussa mortas tras Covid-19 uschè bleras persunas sco en nagin auter pajais da l'Europa.

