Dapi la gievgia saira è ina gronda part da la Venezuela senza current electric. Agenturas da novitads rapportan da situaziuns caoticas – cunzunt er en ospitals. Confamigliars emprovian là da transportar pazients en auters ospitals cun meglier provediment electric.

Tenor in rapport en ina gasetta venezolana sa meglierescha la situaziun dapi il venderdi saira plaunet. En tschertas regiuns datti puspè forza electrica, ulteriuras regiuns èn però anc restadas senza current.

Maduro renfatscha sabotascha als Stadis Unids

La regenza venezolana da Nicolás Maduro è da l’avis ch’ils stadis Unids hajan sabotà il provediment d’electric. Tenor Maduro saja la panna vegnida provocada d'ina cyberattatga in in impurtanta ovra idraulica. El veglia preschentar a l'ONU mussaments per in entretschament da l'USA. La regenza Maduro discurra dentant regularmain tar interrupziuns dal current electric da sabotascha.

L’opposiziun enturn Juan Guaidó, ch'è sa declerà sez sco president ad interim, fa dentant responsabel la regenza da Nicolás Maduro e la mancanza d'investiziuns en la rait d’electricitad per l'interrupziun massiva en il current electric.

RR novitads 10:00