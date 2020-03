Tranter la Russia e l’Arabia Saudita regia actualmain ina guerra da pretschs. En consequenza è il pretsch d’ieli sa sbassà oz per passa 30%. Uschia custa in barrel dal tip Brent – pia 159 liters – actualmain anc 31 dollars. Quai è il pli grond minus dapi l’entschatta da la segunda guerra dal Golf il 1991.

L'Arabia Saudita e la Russia èn entrads en ina guerra da pretschs per l'ieli, che vegn ad esser limitada e tactica.

Il venderdi avevan ils discurs davart ina reducziun da l’explotaziun d’ieli tranter l’OPEC e la Russia fatg naufragi. Experts quintan che la dumonda per petroli creschia pli plaun che spetgà u possia schizunt sa reducir. Uschia dessi ina surpurschida che smatgass il pretsch d’ieli. Per far frunt ad in tal svilup vuleva l’OPEC reducir la quantitad. Experts din ordavant in conflict che vegn a durar emnas u mais.

Ord l'archiv

RTR novitads 06:00