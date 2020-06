L'artist Christo è mort en la vegliadetgna da 84 onns a New York, uschia è communitgà sin sia pagina d'internet. Christo è vegnì enconuschent cun sias installaziuns surdimensiunalas be sias lavur da zugliar en cuvrir entirs bajetgs e monuments cun tailas e materia sintetica.

Ensemen cun sia dunna Jeanne-Claude (morta l'onn 2009) ha l'artist bulgar-american tranter auter zuglià en il Reichstag a Berlin, la Pont Neuf a Paris u er 178 plantas en il parc da la Fondation Beyeler en il chantun Basilea citad. La realisaziun dals projects ha per part duvrà decennis da preparaziun ed ha fascinà milliuns sin l'entir mund. Per quest atun era planisà ch'el zuglia en taila l'Arc de Triomphe a Paris. Pervi da la crisa da corona è quest project vegnì spustà sin il settember 2021. Tenor ses biro vegnia il project realisà er malgrà la mort da Christo.