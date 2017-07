Hamburg: in mort suenter attatga cun in cunté

Tar l’attatgà ha l’attentader mazzà il venderdi en in center da cumpra ina persunas e blessà quatter ulteriuras. Quai communitgescha la polizia.

Il delinquent è fugì suenter las attatgas. Perditgas han alarmà la polizia e curt suenter è l'attatgader vegnì arrestà en la vischinanza.

Motiv anc betg cler

La polizia da Hamburg ha dà enconuschent novas infurmaziuns tar l'attatga ch'in um ha fatg oz suentermezdi en in center da cumpra cun in cuntè. Tar l'attentader sa tracti d'in um da 26 onns che saja naschì en ils Emirads Arabs Unids. Sche sia attatga ch'ha custà la vita d'in um da 50 onns e blessà ulteriuras 4 persunas haja in motiv terroristic na saja fin ussa anc betg cler.

