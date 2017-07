Hammond vesa ina fasa da transiziun per Brexit

La regenza britannica vul prender dapli temp per bandunar l’Uniun europeica. Ina maioritad tendeschia ad ina fasa da transiziun tar il brexit, ha ditg il minister da las finanzas, Philip Hammond, a la BBC.

Avant tschintg emnas saja questa idea anc stada cumplettamain nova. Entant possia però bunamain mintgin dal cabinet sa metter avant ch’i dettia uschè ina fasa che possia cuzzar plirs onns. La lunghezza dependia quant temp che vegnia duvrà per stgaffir novas structuras.

Philip Hammond vala sco in fautur dad in «Brexit lom», in Brexit che vul avair vinavant access al martgà intern europeic. E quai era sch’ins stoppia far per quai concessiuns en la politica d’immigraziun. Glindesdi cumenza a Brüssel l'emprima emna da tractativas.

