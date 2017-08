«Harvey» volva vers Louisiana

Las inundaziuns en Texas han dimensiuns da record. Surtut pertutgada è la citad da Houston. Là han las autoritads ordinà in scumond da sortir per la notg.

La regiun enturn Houston sa chatta anc adina en in stadi d’urgenza. Las inundaziuns han cuntanschì dimensiuns da record. Per la metropola dad ieli Houston han las autoritads decretà il mardi saira in scumond da sortida, pervi da la tema da sblundregiadas.

Situaziun anc betg sut controlla

La situaziun actuala en Texas è nunsurvesaivla. Betg cler èsi quantas persunas ch’èn mortas per consequenza dal hurican. Uffizialmain confermads èn quatter morts. Las medias americanas numnan però pli autas cifras. L’emettur KHOU per exempel discurra d’almain nov morts.

Tenor il president da la citad da Houston, Sylvester Turner, han gia varga 8’000 persunas chattà in suttetg en alloschis d’urgenza. Il dumber da tals alloschis na tenschia però betg. Tenor la Crusch Cotschna hajan il mardi saira gia 17’000 persunas tschertgà in refugi en alloschis d’urgenza. Sco las autoritads stiman, pudessan ad interim fin 30’000 persunas esser senza suttetg.

Louisiana sa prepara

L’orcan «Harvey» ch'è arrivà sco hurican da la segund'auta categoria il venderdi passà a Texas, ha entant vulvì la direcziun e sa mova cun blera plievgia vers la costa dal stadi federativ vischin Louisiana. Là fan las autoritads quint ils proxims dis cun grondas plievgias ed inundaziuns.

Gia il 2005 è la regiun enturn New Orleans en Louisiana vegnida devastada dal hurican «Katrina».

Trump visita Texas

Il president american Donald Trump ha visità la regiun pertutgada da las inundaziuns a Texas per sa far in maletg da las devastaziuns. El ha empermess agid finanzial per las victimas dal hurican Harvey.

