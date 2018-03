Per la prima giada surpassa la svieuta da Hilti il cunfin da 5 milliardas francs. Quai rapporta l’agentura da novitads svizra SDA.

Il concern da maschinas da construcziun dal Principadi da Liechtenstein realisescha puspè in onn da record.

En relaziun cun l’onn avant saja quai in plus da 10%, scriva la SDA. Il gudogn da manaschi saja schizunt creschì per 15% sin 692 milliuns francs, citescha la SDA la communicaziun da medias dal concern.

Ch’il gudogn net na saja betg pli aut resultia da las impostas che sajan creschidas. Uschia haja Hilti stuì pajar 125,6 milliuns francs impostas, l’onn avant eran quai anc 91,7 milliuns.

En consequenza è l’onn da gestiun passà er «excellent», citescha la SDA a Christoph Loos, il schef da Hilti. Il concern cun sedia principala a Schaan (FL) haja savì nizzegiar ch’il martgà da construcziun è creschì marcantamain. Cun quest resultat ha Hilti gia cuntanschì il 2017 las finamiras da concern per il 2018.