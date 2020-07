Havilland ha giugà la rolla sco Melanie Hamilton en il classicher dal film «Vom Winde verweht». En ils onns 1940 ha ella survegnì dus giadas l’Oscar sco meglra actura principala: ina giada il 1946 per sia rolla en «To Each His Own» e ina giada il 1949 per sia rolla en «The Heiress» da William Wylers.

Olivia de Havilland valeva sco in dals ultims stars anc en vita da l’èra d’aur da Hollywood. Ella viveva dapi passa 60 onns a Paris.