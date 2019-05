Il conflict tranter ils Stadis Unids e la China è dapli che be in conflict per dazis: Atgnamain sa tracti da la dominanza da la tecnologia. E quest cumbat vulan omadus gudagnar. Surtut in concern chinais è vegni en il focus da las mesiras americanas: Huawei, il concern da telefonins e telecommunicaziun.

Spiunascha e privel da segirezza?

Passa 200 milliuns telefonins ha Huawei vendì l'onn passà. Sper Apple e Samsung è Huawei il pli grond producent da telefonins dal mund. Avant in pèr dis han ils Stadis Unids mess a Huawei sin ina glista naira. A firmas americanas èsi ussa scumandà da far affars cun Huawei. La renfatscha: Huawei spiuneschia. Ina renfatscha ch'era experts europeans piglian serius.

RR actualitad 12:00