Els stattan davant il nagut. Dapli na san els betg perder. Ina bilantscha che la Caritas svizra fa suenter 7 onns guerra en la Siria. Il directur da la Caritas Svizra, Hugo Fasel è avant curt stà en la Siria per sa far in purtret dal lieu.

Homes 2018: Uffants giogan en las ruinas, sut las ruinas sa chattan cadavers e sco cumpogn da mintgadi èn qua la fom, la said ed il fraid. Il patir da las persunas en Siria na piglia nagina fin di Hugo Fasel, il directur da la Caritas Svizra. Quai èn las impressiuns da Fasel en in lieu, nua che la situaziun vala sco stabila.

7 uffants, 4 paraids, 1 letg

Là ha el era visità ina famiglia, ina mamma e ses 7 uffants. El vul savair pertge tants uffants en in temp da guerra. La mamma declera, che trais na sajan betg dad ella. Quai sajan ils uffants dals vischins ch'èn morts causa ina bumba. Ma betg mo per ils geniturs dals trais uffants ha la guerra gì consequenzas. In dals uffants ha pers ina chomma, in ha survegnì stgaglia en in egl ed in è uschè traumatisà ch'el n'è betg dal tut preschent.

Inscuntrà a Hugo Fasel la famiglia en lur abitaziun actuala: 4 paraids ed 1 matratscha. Pussaivladad d'ir a scola n'han ils uffants betg. Il pli vegl, in mat da 14 onns aveva cumenzà l’emprima classa, ma suenter ha cumenzà la guerra. Uss emprova el da gudagnar in per raps per la famiglia.

13 milliuns dependentas d'agid umanitar

Sco questa famiglia, sajan en la Siria er 13 milliuns ulteriuras avisadas sin agid umanitar.

Ma betg mo ils Sirians en la Siria, mabain er quels ch'èn fugids èn ils pajais vischins na pudessan blers betg viver senza agid umanitar. En il Libanon saja mintga quarta persuna in fugitiv ed era en la Jordania sajan fugids enturn 1 milliun persunas. 80% da quels vivian sut il minimum d'existenza.

Ils Sirians na vulan betg vegnir emblidads.

Giavisch da normalitad

Agid urgent, scolaziun ed entradas sajan las chaussas las pli impurtantas. Però il pli grond giavisch saja normalitad. Quella para dentant anc d'esser lunsch davent en in pajais, nua che conflicts naziunals sco internaziunals han lieu.

Dapli engaschament da la Svizra

La Caritas pretenda dapli engaschament da la svizra en connex cun la guerra in Siria. Tenor la Caritas duai la confederaziun augmentar l'agid sin 100 milliuns francs ad onn. Per il mument paja la Svizra en media 50 milliuns francs ad onn.

Era pretenda la Caritas che la Svizra stoppia intervegnir dapli sin basa diplomatica e dar ina perspectiva als fugitivs da la Siria en Svizra, damai ch'in return na saja betg realistic per ils proxims onns.

RR actualitad 17:00