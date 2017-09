Hurican «Irma» declassà sin pli bassa categoria

Entant ha il hurican Irma pers in pau da sia fermezza. Da nov è el classifitgà sin stgalim 1 sin ina scala da 5. Privlus resta el dentant vinavant. I smanatschan gronds donns en l'entir stadi federativ.

Suenter ch'el ha passà la chadaina dad inslas Florida Keys è il hurican Irma fruntà en la vischinanza da Naples sin terra franca e chaschunà grevas devastaziuns. Tenor il center da huricans american è il spievel da la mar avant la costa da Naples creschì entaifer in'ura e mesa per passa dus meters.

Hurican cun records

Il hurican Irma furia vinavant, dentant gia ussa ha el surmuntà plirs records

Spertadads da vent fin 298 kilometers l'ura. E cun quai la segund'auta spertadad da vent d'in hurican da tut il temp.

Il hurican Irma ha - fin ussa - dapli energia ch'ils otg stemprads atlantics dal 2017 ensemen.

Cun 914 hectopascal la pli bassa pressiun da l'aria d'in hurican ordaifer la Caribica e dal Golf da Mexico da tut il temp.

Il pli ferm hurican che ha fin uss cuntanschì las inslas Lee.

Emprim hurican «Major» a Florida suenter Wilma l'onn 2005.

Milliuns senza forza electrica

Pervi dad Irma èn passa 3 milliuns chasadas e fatschentas senza electricitad. Sin las inslas da Florida Keys n'haja insumma nagin pli electricitad. Tenor la polizia èn almain sis persunas mortas en consequenza dal hurican Irma. Sin l'entir mund èn passa 12'000 sgols crudads ora pervi dad Irma.

Irma ha furià a Kuba

Gia la fin d'emna ha il hurican Irma cuntanschì la Kuba. Cun ina forza dal stgalim 5 e cun ina spertadad dal vent da fin 256 kilometers per ura ha il hurican laschà enavos gronds donns.

Irma buffà sur la Kuba 0:49 min, dals 11.9.2017

Proclamà stadi d'urgenza

Il president american Donald Trump ha proclamà il cas da catastrofa per la Florida. Cun questa annunzia è la via libra per agid d'urgenza dal stadi.

