Hurican Maria furia en la Caribica

Tenor il center da huricans a Miami ha il hurican da la categoria 5 cuntanschì l’insla Dominica la notg sin mardi. Indicaziuns uffizialas davart donns na datti anc betg.

Ins haja mesirà fermezzas dal vent da bunamain 260 kilometers per ura. Quai scriva il center da huricans. Entaifer paucas uras ha il hurican Maria cuntanschì la categoria 5, la categoria la pli auta e privlusa.

Sco Irma

Tenor prognosas actualas prenda Maria ina via sumeglianta sco il hurican Irma ch’ha furià avant radund duas emnas en la Caribica ed en il stadi federativ da Florida. La mesemna pudess Maria cuntanscher il Puerto Rico. Là èn anc adina radund 65’000 abitants senza current electric pervi dal hurican Irma.

I saja da quintar cun ferm vent, daratgas ed inundaziuns, scriva il center da huricans vinavant.Er per ulteriuras inslas caribicas vala in alarm da huricans. Sin l’insla Martinique vala in scumond da sortir. Sin l’insla Guadalupa èn las scolas vegnidas serradas e tut ils sgols vegnids annullads.

RR novitads 06:00