Hurican «Maria» furiescha en la Caribica – gia emprimas unfrendas

Sin ses viadi en direcziun Puerto Rico è il hurican Maria daventà pli flaivel. Entant vegn el classifitgà cun categoria 4, il segund aut stgalim. Sin l'insla Saint Croix èn mortas duas persunas pervia dal hurican. En tut annunzian ils responsabels nov persunas mortas.



Sin l'insla Saint Croix avant l'insla da Puerto Rico valan ultra da quai duas persunas anc sco sparidas. Plinavant èn radund 80'000 chasadas il mument senza current electric. Il hurican ha per part furià cun spertadads da vent da fin 270 kilometers l'ura.

Sumeglianta via sco «Irma»

Tenor las prognosas actualas prenda Maria ina via sumeglianta sco il hurican «Irma» ch’ha furià avant radund duas emnas en la Caribica ed en il stadi federativ da Florida. Mesemna pudess «Maria» cuntanscher il Puerto Rico. Là èn anc adina radund 65’000 abitants senza current electric pervi dal hurican «Irma».

I saja da quintar cun ferm vent, daratgas ed inundaziuns, scriva il center da huricans. Er per ulteriuras inslas caribicas vala in alarm da huricans. Sin l’insla Martinique vala in scumond da sortir e sin l’insla Guadeluope èn las scolas vegnidas serradas e tut ils sgols vegnids annullads.

