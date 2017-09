Hurican Maria pereclitescha la Caribica

Puspè in hurican: Mo curt suenter il hurican Irma prenda in nov stemprà tropic Maria curs sin la Caribica.

Mo curt suenter il tur da devastaziun dal hurican Irma periclitescha in nov stemprà tropic pliras inslas en la Caribica. Per intginas pudess Maria daventar il segund culp entaifer be duas emnas. Il center da huricans a Miami ha giuditgà il stemprà Maria sco hurican. Maria prenda curs sin las inslas Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis e Montserrat ch'èn vegnidas avertidas. Maria sa chatta 225 km avant Barbados ed ha vents da passa 200 km/h. Mesemna u gievgia pudess Maria er periclitar Puerto Rico.

RR novitads 07:00