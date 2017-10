Hurican «Nate» va vers ils Stadis Unids

Actualmain è il hurican tranter il Mexico e la Cuba, en l'ost da Cancun. Tenor prognosa dals meteorologs frunta «Nate» sonda saira u dumengia a bun'ura sin ils Stadis Unids. Quai rapporteschan diversas agenturas da novitads.

Sursiglir cuntegn supplementar La scala Saffir-Simpson (SSHS) Keystone Cun ella categorisescha il Center naziunal da huricans american ils stemprads. Quai fa'l tenor la sveltezza cun la quala ch’ils vents buffan. Suenter stemprà tropic cumenzan las 5 categorias da hurican – 5 è la pli ferma. La scala SSHS è vegnida fatga per la navigaziun sin il mar e mesira il vent en nufs: 1 nuf = 1 miglia maritima = 1,852 km/h

Las autoritads da New Orleans han gia ordinà in scumond da sortir. Pervi dal privel d’inundaziuns stoppian er vegnir evacuadas persunas – en tschertas zonas obligatoricamain, en autras voluntarmain. La pli gronda smanatscha na saja betg la plievgia, ma las undas, ha ditg Mitch Landrieu, il burgamester da New Orleans.

Evacuaziuns er da plattafurmas da producziun dad ieli

Evacuaziuns haja er dà en il Golf da Mexico: Là han concerns d’energia evacuà plattafurmas da producziun dad ieli e gas. Tenor il Center da huricans naziunal NHC a Miami è "Nate" vegnì pli ferm ed è sa transfurmà dad in stemprà tropic en in hurican da la categoria 1.

«Nate» ha gia custà la vita ad almain 28 persunas

«Nate» sa muenta vinavant cun ina sveltezza da 35 kilometers l’ura. En il hurican buffan ils vents cun sveltezzas fin a 150 kilometers l’ura.

Sin ses curs sur l’America Centrala ha «Nate» fatg gronds donns. Almain 28 persunas èn mortas en la Nicaragua, la Costa Rica ed il Honduras.

RR novitads 09:00