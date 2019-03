Keith Flint, il chantadur britannic è mort cun be 49 onns.

Sco chantadur da la gruppa da rock d'electro è Flint vegnì enconuschent sin l'entir mund ils onns 90. Sia ultima preschentaziun en Svizra ha il chantadur exaltà gì l'onn passà al Greenfield Festival ad Interlaken.

Dacurt è cumparì in nov album da la furmaziun cun il titel «No Tourist». Ils onns 90 è The Prodigy vegn enconuschent cun hits sco «Firestarter» e «Breathe». Sper sia cumparsa excentrica è Flint er stà enconuschent per ses stil da viver excessiv.

RR novitads 14:00