Il mund ha duvrà si las resursas per il 2017

Mesemna proxima, il 214avel di da l'onn, ha la populaziun mundiala gia duvrà tut las resursas per il 2017. A partir da lura viva ella da las reservas da noss planet. Quai communitgeschan organisaziuns da l'ambient. Avant in onn era quest di anc in'emna pli tard.

Gia in'emna pli baud che l'onn passà ha la populaziun mundiala duvrà si las resursas per l'onn 2017. Davent dad uss viva ella da las reservas dal mund. Per cuntentar il basegn mundial da resursas duvrassi entant 1,7 terras. Er la Svizra viva cleramain sur sias relaziuns, scriva il WWF. Sche tut ils pajais vivessan sco nus, duvrassi schizunt trais terras. In stil da viver sco ils Americans u Australians basegnass tschintg planets.

L'onn 1997 ha la populaziun mundiala anc duvrà radund nov mais per duvrar si las resursas mundialas. Ventg onns pli tard dovra la populaziun be anc set mais per cumenzar a viver da las reservas dal mund.

Ils protecturs da l'ambient supplitgeschan perquai la populaziun da schanegiar las resursas e da viver a moda pli effizienta. Er en Svizra stoppia la midada en il sectur da l'energia vegnir vesida sco resposta sin las sfidas ecologicas. Quai svilup stoppia vegnir accelerà ed il stil da viver vegnir adattà.

