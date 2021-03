Il Papa Francestg ha fatg uraziun en la planira dad Ur en l’Irac per las unfrendas da la guerra e cunter il terrorissem. Il terrorissem haja destruì ina part dal patrimoni religius dal pajais, ha ditg Francestg a chaschun da l’inscunter inter-religius, tranter Cristians, Muslims, Gidieus e Jesids ad Ur.

Il lieu èn il Sid da l’Irac è simbolic per las religiuns.

Tenor il vegl testament da la Bibla deriva Abraham dad Ur. Per Cristians, Gidieus e Muslims vala Abraham sco progenitur.

Per il dialog cun muslims

La sonda avantmezdi è Papa Francestg s’inscuntrà en l'Irac cun il pli aut spiritual schiitic dal pajais, Ali al-Sistani. L’inscunter ha gi lieu davos portas serradas, a Nadschaf en il Sid da l’Irac. Pir suenter il discurs èsi vegnì enconuschent sur da tge, ch'ils dus spirituals han discurrì.

Il Papa haja en il discurs engrazià ad Al-Sistani che quel s'engaschia per pievels persequitads e propagà per la collavuraziun da las religiuns. Al-Sistani da sia vart haja discurrì sur da suppressiun, paupradad e persecuziun en il Proxim Orient. En spezial haja el menziunà la situaziun dals Palestinais.

Viadi da quatter dis en l'Irac

Il venderdi a mezdi è Papa Francestg arrivà en la chapitala da Bagdad. I sa tracta da l'emprim viadi dal parsura da la Baselgia catolica dapi l'entschatta da la pandemia. Ed igl è l'emprima giada insumma ch'in Papa visita l'Irac.

A l’entschatta da sia visita ha Papa Francestg appellà a la regenza iracaisa da proteger tut las gruppas religiusas. Nagin dastgia vegnir vis sco burgaisa u burgais da segunda classa.I saja propi urgent da resguardar tut las gruppas politicas, socialas e religiusas e da garantir ils dretgs fundamentals da tuts.

La communitad cristiana en l’Irac vegn per part persequitada ed è perquai sa diminuida fermamain ils ultims decennis. Pli baud vivevan passa in milliun cristians en l'Irac. Uss èn quai be pli tranter 250'000 e 400'000. Il pajais è per gronda part muslimic.