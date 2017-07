Il redactur da fotografias american John Morris è mort

Tenor l'agentura Magnum è il renumà publicist mort venderdi en la vegliadetgna da 100 onns a Paris.

Morris era stà blers onns commember da la direcziuns tar l'agentura da fotografias Magnum, fundada l'onn 1947. Morris è stà in bun ami dal cunfundatur da l'agentura e fotograf Robert Capa. Tenor la federaziun mundiala da fotografias da pressa, World Press Photo, è cun John Morris mort ina legenda.

John Morris ha tranter auter publitgà fotografias da la fin da la segunda guerra mundiala cun l'invasiun en la Normandia e da la guerra da Vietnam. P. ex. er la fotografia fitg enconuschenta d'ina buoba che curra davent d'ina attatga cun napalm. El ha lavurà per las gasettas Washington Post e per la New York Times.

