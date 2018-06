Suenter otg lungs onns vegnia il pajais relaschà or dal program da salvament. Quai ha ditg il schef da la gruppa da l’euro suenter sis uras da tractativas a Luxemburg.

Il sustegn finanzial per la Grezia è a fin

Ils ministers da las finanzas da la zona da l’euro èn sa cunvegnids sin las cundiziuns per finir il program da salvament per la Grezia. Il minister da finanzas grec Euklid Tsakalotos ha beneventà questa decisiun. Athen duai survegnir 15 milliardas euros sco ultim pajament. Plinavant sto la Grezia pajar enavos ils credits pir en 10 onns. L'avust scada il terz ed ultim program d’agid per la Grezia. El cumpiglia 86 milliardas euros. Fin ussa è vegnida pajada ora bundant la mesadad.

274 milliardas euro

En tut ha la Grezia survegnì dapi lura bun 274 milliardas euros. Persuenter ha Athen gì da far refurmas. Entant è il pajais puspè sin via da crescher e mussa in surpli dal preventiv.

