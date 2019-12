Las 300 pli ritgas persunas en Svizra possedan il mument mintgina 2'340 milliuns. Tenor il magazin d'economia «Bilanz» è quai uschè bler sco anc mai.

Vegnids pli ritgs èn surtut ils 3% a la testa da la rangaziun. En il medem mument crescha la «inegualitad». Cun 18 milliardas francs van dus terzs da l'augment da la facultad sin lur conto.

Famiglia Ikea a la testa

Sin plazza 1 da la rangaziun resta la famiglia dal fundatur d'IKEA Ingvar Kamprad, ch'è mort ils 27 da schaner 2018. Ses vegnints-suenter cun pass svizzer possedan ina facultad da 55 milliardas francs. Sin plazza dus suondan las famiglias da Roche Hoffmann ed Oeri cun totalmain bun 27 milliardas. Nov sin plazza 3 è l'acziunari grond da Chanel Gérard Wertheimer cun 23 milliardas.

Pers quest onn han tranter auter Glencore. Il pachet d'aczias dad Ivan Glasenberg al concern da materia prima è sa sminuì entaifer in onn per 1,25 milliardas. Tuttina ha el survegnì dividendas en l'autezza da 242 milliuns.

Ils ritgs vegnan adina pli ritgs

En general è la situaziun da la facultad sa midada be per pauc en Svizra. Ins po pia dir, ils ritgs vegnan adina pli ritgs. Per dumagnar sin la glista dals super-ritgs en Svizra dovri ina facultad da 100 milliuns francs. Quest onn han 13 persunas dumagnà da nov sin la glista. Tranter auter il schef da la UBS Sergio Ermotti sco era Walter Kielholz. Plinavant il president dal cussegl d'administraziun da la Nesté Paul Bulcke.

