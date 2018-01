Il scumond pauschal per entrar en ils Stadis Unids, che valeva per fugitivs da 11 differents pajais, è vegnì abolì. Quai communitgescha il ministeri da protecziun da la patria a Washington. Enstagl duai dar controllas pli severas dals fugitivs ord quests pajais.

L'october passà era scadì in scumond da 120 dis d'entrar en il pajais, che valeva per tut ils fugitivs da l'entir mund. Per fugitivs ord 11 pajais cun «ristg augmentà» per la segirtad naziunala dals Stadis Unids aveva la regenza americana dentant mantegnì in scumond pauschal. Da tge pajais ch'i sa tracta n'è betg vegnì dà enconuschent uffizialmain. Tenor organisaziuns da fugitivs sa tracti da l'Egipta, l'Iran, l'Irac, la Libia, il Mali, la Corea dal Nord, la Somalia, il Sudan, il Sudan dal Sid, la Siria ed il Jemen.

RR novitads 06:00