En la Spagna ch'è pertutgada fitg ferm dal coronavirus vul la regenza prolungar per ina davosa giada il stadi d'alarm per in mais enfin la fin da zercladur el vegnia a far la dumonda en il parlament, per ina davosa prolungaziun ha annunzià il primminister Pedro Sanchez en in pled a la naziun.

En la Spagna vegnia il stadi d'alarm crititgà adina pli fitg. A Madrid datti dapi radund in'emna - malgrà il scumond da sa radunar adina dapli protests sin via cunter il primminister Pedro Sanchez. L'ultima giada è il stadi d'alarm vegnì prolungà enfin ils 23 da matg. Cun pli che 27'500 mortoris e varga 230'000 infectads è la Spagna ina da las terras che la pandemia ha tutgà il pli ferm.