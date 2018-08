In onn suenter las grevas protestas ed ils cravals tranter extrems da la dretga e da la sanestra a Charlottesville en ils Stadis Unids èsi vegni a Washington tar manifestaziuns da la dretga ma era tar ina gronda cuntrademonstraziun.

In onn suenter Charlottesville

Pliras milli persunas eran sa rimnadas la dumengia a Washington per mussar preschientscha cunter ils naziunalists. A la demonstraziun «Unit the Right 2» avon la Chas'alva eran radund 30 persunas da l’extrema dretga sa rimnadas, ils organisaturs quintavan cun fin a 400 persunas. La polizia ha lura escortà ils extremists en il Lafayette parc e serrà giu l’entir areal. Curt suenter è la manifestaziun da la dretga sa schliada. Pli gronds disturbis n'hai betg dà.

Avant in onn era ina dunna morta tar las demonstraziuns a Charlottesville, quai suenter ch’in extremist da la dretga era charrà cun ses auto en ina gruppa da demonstrants.

